The Calendar Song Lyric Video From Indian2 Is Out Now

Indian 2 | హాట్‌ టాపిక్‌గా మిస్‌ యూనివర్స్‌.. ఇండియన్‌ 2 క్యాలెండర్‌ సాంగ్‌

Shankar| కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)- శంకర్ (Shankar) క్రేజీ కాంబోలో వస్తోన్న పాన్ ఇండియా మూవీ ఇండియన్ 2 (Indian 2). ప్రపంచవ్యాప్తంగా జులై 12న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల కానుంది. కమల్‌హాసన్ టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న ఈ మూవీ మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ ఇప్పటికే షురూ అయ్యాయి. మేకర్స్‌ రిలీజ్ చేసిన పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా క్యాలెండర్‌ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

వైరముత్తు రాసిన ఈ పాటను అనిరుధ్‌ రవిచందర్ కంపోజిషన్‌లో సువి, ఐశ్వర్య సురేశ్‌ పాడారు. ఈ పాటలో 2017 మిస్‌ యూనివర్స్‌ డెమి లెంగ్త్‌ లె టెబో మెరిసింది. ఈ భామ హాట్ హాట్‌ అందాలు ఆరబోస్తూ హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తోంది. కలర్‌ఫుల్‌గా సాగుతున్న క్యాలెండర్‌ సాంగ్‌పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ట్రైలర్‌కు మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ వస్తోంది.

ఇండియన్‌ 2 నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్‌ చేసిన గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. పాన్ ఇండియా స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, స‌ముద్రఖని, లెజెండరీ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందం, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

