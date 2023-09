September 22, 2023 / 07:11 PM IST

IND vs AUS : ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న తొలి వ‌న్డేలో భార‌త‌ ఓపెన‌ర్‌ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(56 : 39 బంతుల్లో5 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. త‌న‌దైన స్ట‌యిల్లో సిక్స‌ర్‌తో ఫిఫ్టీ సాధించాడు. ఈ ఫార్మాట్‌లో గిల్‌కు ఇది 9వ అర్ధ శ‌త‌కం. మ‌రో ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(41 నాటౌట్)తో క‌లిసి స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగ‌లు పెట్టించాడు దాంతో, 15 ఓవ‌ర్ల‌కు భార‌త జ‌ట్టు వికెట్ కోల్పోకుండా 99 ప‌రుగులు చేసింది. టీమిండియా విజ‌యానికి ఇంకా 175 ప‌రుగులు కావాలి. ఆస్ట్రేలియా నిర్ధేశించిన 277 ప‌రుగుల చేధ‌న‌లో గిల్, రుతురాజ్ మొద‌టి నుంచి ధాటిగా ఆడుతున్నారు. దాంతో, 8.4 ఓవ‌ర్ల‌కే ఇండియా స్కోర్ 50 దాటింది.

