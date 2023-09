September 22, 2023 / 05:37 PM IST

IND vs AUS : ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న తొలి వన్డేలో భారత పేస‌ర్ ష‌మీ(Mohammad Shami) చెల‌రేగాడు. అత‌డు ఐదు వికెట్లు కూల్చ‌డంతో ఆసీస్ భారీ స్కోర్ చేయ‌లేక‌పోయింది. నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో ఆ జ‌ట్టు 276 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట‌య్యింది. ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్ల‌లో ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(52), జోష్ ఇంగ్లిస్‌(45), స్టీవ్‌ స్మిత్(41) మాత్ర‌మే రాణించారు.

మొహాలీ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన భార‌త్ బౌలింగ్ తీసుకుంది. 4 ప‌రుగుల వద్ద‌నే ఓపెన‌ర్ మిచెల్ మార్ష్‌(4) వికెట్ తీసి ష‌మీ ఆసీస్‌కు షాకిచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన స్మిత్(41), వార్న‌ర్(52)తో క‌లిసి దూకుడుగా ఆడాడు. వీళ్లు రెండో వికెట్‌కు 94 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పారు.

A second ODI FIFER for @MdShami11 !

A second ODI FIFER for @MdShami11 ! #TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qXbQCAIZxQ

