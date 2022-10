October 19, 2022 / 12:33 PM IST

బ్రిస్బేన్‌: పాకిస్థాన్‌ పేస్‌ బౌలర్‌ షాహిన్‌ అఫ్రిది మళ్లీ విజృంభించాడు. టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో భాగంగా ఇవాళ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరిగిన వార్మప్‌ మ్యాచ్‌లో తన స్పీడ్‌ బౌలింగ్‌తో ఇరగదీశాడు. ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో వికెట్లు తీయలేకపోయిన షాహిన్‌.. ఇవాళ ఆఫ్ఘన్‌ను మాత్రం దడదడలాడించాడు. తన వేగవంతమైన బంతులతో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు. ఓపెనర్లు రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్‌, హజ్రతుల్లా జజాయిలను ఔట్‌ చేశాడు.

గుర్బాజ్‌ను యార్కర్‌తో ఔట్‌ చేశాడు షాహీన్‌. ఆ బంతి నేరుగా గుర్బాజ్‌ ఎడమ కాలి పాదానికి బలంగా తాకింది. బంతి గట్టిగా తగలడంతో గుర్బాజ్‌ నొప్పితో అక్కడే పడిపోయాడు. గుర్బాజ్‌ ఎల్బీడబ్ల్యూ ఔటైనట్లు అంపైర్‌ ప్రకటించినా.. కాలి నొప్పి కారణంతో అతను ముందుకు కదలలేకపోయాడు. దీంతో మ్యాచ్‌ను కాసేపు ఆపాల్సి వచ్చింది. ఫిజియో వచ్చి గుర్బాజ్‌ కాలిని పరీక్షించారు. నడవలేకపోయిన గుర్బాజ్‌ను సబ్‌స్టిట్యూట్‌ ఫీల్డర్‌ వచ్చి అతన్ని ఎత్తుకు వెళ్లాడు. అంత వరకు మ్యాచ్‌ను నిలిపివేశారు.

గుర్బాజ్‌ను ఆ తర్వాత స్కానింగ్‌ కోసం హాస్పిటల్‌కు తీసుకువెళ్లారు. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఆరు వికెట్లు కోల్పోయిన 154 రన్స్‌ చేసింది. వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌ను నిలిపివేసిన సమయానికి పాక్‌ 2.2 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టపోకుండా 72 రన్స్‌ చేసింది.

Shaheen Afridi and Babar Azam are checking on injured Rahmanullah Gurbaz after the practice match.

A nice gesture from them🙌

📸: Disney + Hotstar#T20WorldCup | @RGurbaz_21 | @iShaheenAfridi | @babarazam258 pic.twitter.com/rKqL3twuJw

