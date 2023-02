February 9, 2023 / 09:20 PM IST

Shadab Khan : పాకిస్థాన్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షాదాబ్ ఖాన్ రిసెప్ష‌న్ ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. పోయిన నెల 23న పెళ్లి చేసుకున్న అత‌ను ఈ రోజు బ‌రాత్ ఫొటోల‌ను సోష‌ల్‌మీడియాలో షేర్ చేశాడు. ‘అల్‌హ‌మ‌దుల్లాహ్‌.. ఈరోజు నాకు, నా కుటుంబానికి చాలా సంతోష‌క‌ర‌మైన రోజు. నేను మంచి భ‌ర్త‌కు ఉంటాన‌ని అనుకుంటున్నా. మా కుటుంబ గోప్య‌త‌ను గౌర‌వించినందుకు ప్ర‌తి ఒక్కరికీ ధ‌న్య‌వాదాలు’ అని ఆ ఫొటోల‌కి క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. పాకిస్థాన్ మాజీ కోచ్ స‌క్లెయిన్ ముస్తాక్ కూతురు మ‌లికా స‌క్లెయ్‌ను జ‌న‌వ‌రి 23న అత‌ను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ రోజు రిసెప్ష‌న్ నిర్వ‌హించారు. దాంతో షాదాబ్‌ ఆన్‌లైన్‌లో పెళ్లి బ‌రాత్ ఫొటోలను షేర్ చేశాడు. తెల్ల‌ని షేర్వానీలో షాదాబ్ క‌నిపించాడు. ఈమ‌ధ్యే షాహీన్ ఆఫ్రీదీ, షాన్ మ‌సూద్, హ్యారిస్ రౌఫ్ పెళ్లి చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో లెగ్ స్పిన్న‌ర్ షాదాబ్ ఖాన్ అద్భుతంగా రాణించాడు. ఆ జట్టు ఫైన‌ల్ చేర‌డంతో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. అంతేకాదు టీ20ల్లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన పాకిస్థాన్ బౌల‌ర‌గా రికార్డు సాధించాడు. షాహిద్ ఆఫ్రీదీ 98 వికెట్ల‌ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. ఫైన‌ల్లో ఇంగ్లండ్ ఆట‌గాడు హ్యారీ బ్రూక్‌ను ఔట్ చేసి అత‌ను ఈ ఘ‌న‌త సాధించాడు.

Alhamdulilah. Today is a blessed day for me and my family. My baraat. I hope I can be a good husband to my wonderful wife. A huge thank you to everyone for respecting my family’s privacy.

