February 10, 2023 / 06:08 PM IST

Sachin Tendulkar : తొలి టెస్టులో అద్భుతంగా రాణించిన ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌పై టీమిండియా దిగ్గ‌జం స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. ఈ ముగ్గురిని తెలుగు ద‌ర్శ‌కుడు రాజమౌళి తెర‌కెక్కించిన ఆర్ ఆర్ ఆర్‌తో పోల్చాడు. ‘ఆర్ఆర్ఆర్‌.. రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌లు తొలి టెస్టులో భార‌త్ ఆధిక్యం సాధించ‌డంలో కీల‌క పాత్ర పోషించారు. రోహిత్ సెంచరీ కొట్టి జ‌ట్టును ముందుండి న‌డిపించాడు. అశ్విన్, జ‌డేజాలు కీల‌క స‌మ‌యంలో వికెట్లు తీశారు’ అని స‌చిన్ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చాడు. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాను గుర్తు చేసిన సచిన్ ట్వీట్ ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

రామ్ చ‌ర‌ణ్, జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకు అంత‌ర్జాతీయ ఖ్యాతి ల‌భించింది. విమ‌ర్శ‌కులు ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్న ఈ చిత్రానికి ఈమ‌ధ్యే గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ అవార్డు వ‌చ్చింది. ఈ మూవీలోని నాటు నాటు పాట ఓరిజిన‌ల్ సాంగ్ కేట‌గిరీలో ఆస్కార్ బ‌రిలో నిలిచింది.

బోర్డ‌ర్ – గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీలో మొద‌టి టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో జ‌డ్డూ, అశ్విన్ క‌లిసి 8 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. దాదాపు 5 నెలల విరామం త‌ర్వాత అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడుతున్న జ‌డేజా స‌త్తా చాటాడు. ఐదు వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసి వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ఆల్‌రౌండ‌ర్ అనిపించుకున్నాడు. మొద‌టి రోజు రాహుల్ ఔట‌య్యాక‌ అశ్విన్ నైట్ వాచ్‌మెన్‌గా వ‌చ్చాడు. క‌మిన్స్, బోలండ్, మ‌ర్ఫీ, లియ‌న్‌ను స‌మ‌ర్థంగా ఎదుర్కొన్నాడు. 37 ప‌రుగుల‌కు అత‌ను ఔట‌య్యాడు. ఒక‌వైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా రోహిత్ జోరు కొన‌సాగించాడు. టెస్టుల్లో 9వ సెంచ‌రీ బాదాడు. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, జడేజా కూడా ఫిఫ్టీల‌తో మెర‌వ‌డంతో భార‌త్ 144 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2023