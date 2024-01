Sarfaraz Khan: మళ్లీ మెరిసిన సర్ఫరాజ్‌.. అయినా పట్టించుకోని సెలక్టర్లు.. టీమిండియాలోకి రావాలంటే ఇంకేం చేయాలి?

January 13, 2024 / 03:14 PM IST

Sarfaraz Khan: భారత క్రికెట్‌ జట్టులోకి అరంగేట్రం చేయాలంటే నాటి కపిల్‌ దేవ్‌ కాలం నుంచి నేటి ధ్రువ్‌ జురెల్‌ దాకా సెలక్టర్లు దేశవాళీ క్రికెట్‌నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. గత కొంతకాలంగా ఐపీఎల్‌లో మెరుపులు మెరిపిస్తున్న క్రికెటర్లకు జాతీయ జట్టులో చోటు దక్కుతున్నా వాళ్లు కూడా అంతకుముందు ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ క్రికెట్‌లో చెమటోడ్చినవాళ్లే.. ఆ లెక్కన చూసుకుంటే ముంబై బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ గడిచిన నాలుగేండ్లలో దేశవాళీ క్రికెట్‌లో పరుగుల వరద పారిస్తున్నా అతడికి టీమిండియాలో చోటు మాత్రం ఇప్పటికీ అందని ద్రాక్షే అవుతోంది. ఇటీవలే దక్షిణాఫ్రికాలో ఇండియా ‘ఎ’ తరఫున రాణించిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌.. తాజాగా ఇంగ్లండ్‌ లయన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కూడా ఇండియా ’ఎ’ తరఫున ఆడుతూ నాలుగు పరుగుల తేడాతో సెంచరీ కోల్పోయాడు. అయినా సెలక్టర్లు మాత్రం అతడికి తొలి రెండు మ్యాచ్‌లకు ప్రకటించిన జట్టులో మరోసారి మొండిచేయి చూపారు.

అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌ లయన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసి ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 233 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన భారత్‌.. రెండో రోజు అదరగొట్టింది. ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ తరఫున ఆడే రజత్‌ పాటిదార్‌ సెంచరీ (111) సెంచరీతో ఆకట్టుకోగా సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌.. 110 బంతుల్లోనే 11 బౌండరీలు, 1 సిక్సర్‌ సాయంతో 96 రన్స్‌ చేశాడు. శ్రీకర్‌ భరత్‌ (64)తో పాటు ధ్రువ్‌ జురెల్‌ (50) కూడా రాణించడంతో రెండో రోజు టీ సమయానికి భారత్‌ 80 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 411 పరుగులు చేసింది.

Currently, only 3 players average more than Sarfaraz Khan in first-class history (before this India A knock). Take the last 4 years since his comeback, and the numbers are insane!!! What more does he need to do to get a place in the Test squad? Do Ranji performances matter? pic.twitter.com/NTztGMS4iM

— Rohit Sankar (@imRohit_SN) January 13, 2024