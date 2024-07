July 28, 2024 / 07:29 PM IST

IND vs SL : వ‌ర్షం కార‌ణంగా టాస్ ఆల‌స్య‌మైన రెండో టీ20లో భార‌త్ (Indai) బౌలింగ్ తీసుకుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో లంక‌పై రికార్డు స్కోర్ కొట్టిన టీమిండియా ఈసారి ఛేజింగ్‌కు సిద్ధ‌మైంది. సిరీస్‌లో కీల‌క‌మైన ఈ గేమ్‌లో ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ ఆడ‌డం లేదు. అత‌డి స్థానంలో సంజూ శాంస‌న్ (Sanju Samson) జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. మ‌రోవైపు ఆతిథ్య జ‌ట్టు సైతం ఒక మార్పు చేసింది. పేస‌ర్ దిల్షాన్ మ‌ధుశ‌న‌క స్థానంలో ర‌మేశ్ మెండిస్‌ను తీసుకుంది.

పొట్టి సిరీస్‌ను విజ‌యంతో ఆరంభించిన భారత జ‌ట్టు మ‌రో విజ‌యంపై గురి పెట్టింది. తొలి మ్యాచ్‌లో పోరాడి ఓడిన ఆతిథ్య‌ శ్రీ‌లంక సిరీస్ స‌మం చేయాల‌నే క‌సితో ఉంది. అయితే.. వ‌ర్షం కార‌ణంగా ప‌ల్లెకెలె స్టేడియంలో ఔట్ ఫీల్డ్ త‌డిగా మారింది. అందుక‌ని షెడ్యూల్ ప్రకారం 6:30 గంట‌ల‌కు వేయాల్సిన టాస్‌ను అంపైర్లు 7: 15 కు వేశారు.

🚨 Toss & Playing XI 🚨#TeamIndia win the toss and elect to bowl first 🙌

Update: Shubman Gill was not available for selection in the 2nd T20I due to a neck spasm.

