April 17, 2023 / 01:11 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: స్పిన్న‌ర్ ర‌షీద్ ఖాన్‌కు చుక్కలు చూపించాడు సంజూ శాంస‌న్‌(Sanju Samson). గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో.. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ కెప్టెన్ సిక్స‌ర్ల‌తో అల‌రించాడు. ర‌షీద్ వేసిన ఓ ఓవ‌ర్‌లో వ‌రుస‌గా మూడు సిక్స‌ర్లు కొట్టాడు శాంస‌న్‌. ప్ర‌స్తుతం స్పిన్ బౌలింగ్‌లో మేటి బౌల‌ర్‌గా రాణిస్తున్న ర‌షీద్ ఖాన్‌ను శాంస‌న్ హ్యాట్రిక్ సిక్స‌ర్ల‌తో చిత‌క‌బాదిన తీరు హైలెట్‌. ఆ ఇన్నింగ్స్‌లో సంజూ కేవ‌లం 32 బంతుల్లో 60 ర‌న్స్ చేశాడు. శాంస‌న్ ఇన్నింగ్స్‌లో మూడు ఫోర్లు, ఆరు సిక్స‌ర్లు ఉన్నాయి.

Attack MODE 🔛! @IamSanjuSamson took on Rashid Khan & how 👌 👌

Watch those 3⃣ SIXES 💪 🔽 #TATAIPL | #GTvRR | @rajasthanroyals

Follow the match 👉 https://t.co/nvoo5Sl96y pic.twitter.com/0gG3NrNJ9z

— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2023