Sanju Samson: ఆడించంది జట్టులోకి ఎందుకు..? సంజూపై ఎందుకింత వివక్ష..!

January 11, 2024 / 08:04 PM IST

Sanju Samson: మళ్లీ అదే కథ.. గడిచిన మూడు నాలుగేండ్లుగా జట్టులోకి ఎంపికవుతున్నా తుది జట్టులో మాత్రం చోటు దక్కని అత్యంత దురదృష్టకరమైన క్రికెటర్‌ ఎవరైనా ఉన్నారా..? అంటే అది కచ్చితంగా కేరళ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ సంజూ శాంసనే అని చెప్పక తప్పదు. టాలెంట్‌ పుష్కలంగా ఉన్నా అదృష్టం ఆవగింజంత లేని సంజూ.. తాజాగా మరోసారి వివక్ష ఎదుర్కున్నాడు. తనకంటే అనుభవంలో గానీ ఆటలో గానీ తక్కువ స్థాయి ఉన్న క్రికెటర్లకు వరుసగా అవకాశాలు దక్కుతుంటే ఏమీ చేయలేక బెంచ్‌కే పరిమితమయ్యాడు. ఇటీవలే దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో వన్డే సిరీస్‌ ఆడిన సంజూ.. ఆ సిరీస్‌లో భాగంగా మూడో మ్యాచ్‌లో సెంచరీ చేసినా టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ మాత్రం అతడిని మరోసారి పక్కనబెట్టింది. యువ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ జితేశ్‌ శర్మ కోసం సంజూ శాంసన్‌ బెంచ్‌కే పరిమితమవ్వాల్సి వచ్చింది.

వన్డేలతో పాటు టీ20 జట్టులో సంజూకు అవకాశాలు వచ్చినా తుది జట్టులో మాత్రం చోటుదక్కడం లేదు. 2015లో భారత జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన (టీ20లలో) సంజూ.. ఇప్పటివరకూ ఆడింది 24 టీ20లు మాత్రమే అంటే టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అతడిపై చూపుతున్న వివక్షను అర్థం చేసుకోవచ్చు. చివరిసారిగా సంజూ.. చివరిసారిగా గతేడాది ఐర్లాండ్‌తో మ్యాచ్‌ ఆడాడు. ఇక 2021లో వన్డే జట్టులోకి వచ్చిన సంజూ.. ఈ మూడేండ్లలో 16 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 2021, 22లలో టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లు, గతేడాది వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో అతడికి చోటుదక్కలేదు. ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు, ద్వితీయ శ్రేణి జట్లలో అతడికి చోటు దక్కినా తుది జట్టులో టీమ్‌ కాంబినేషన్‌ నేపథ్యంలో సంజూకు నిరాశ తప్పలేదు. వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌, దక్షిణాఫ్రికాలో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లోనూ అతడికి ఛాన్స్‌ రాలేదు.

Apart from being a wicketkeeper, Sanju Samson is also a tremendous fielder..🏏🔥

– Why is he considered only as a wicket-keeping batsman and not as a pure batsman..? 💔🥹 #SanjuSamson #INDvsAFG

