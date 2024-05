May 7, 2024 / 11:31 PM IST

DC vs RR : ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌.. ప్ర‌త్య‌ర్థి ఏమో టేబుల్ టాప‌ర్ల‌లో ఒక‌టైన రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals). కానీ, రిష‌భ్ పంత్ సార‌థ్యంలోని ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ (Delhi Capitals) ఏమాత్రం అద‌ర‌లేదు బెద‌ర‌లేదు. తొలుత ఓపెన‌ర్లు అభిషేక్ పొరెల్(65), జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్(50) విధ్వంసంతో కొండంత స్కోర్ కొట్టిన ఢిల్లీ.. అనంత‌రం బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్‌లో అద‌రగొట్టింది.. సంజూ శాంస‌న్(86) ఒంట‌రి పోరాటం చేసినా ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్‌లో పంత్ సేన పైచేయి సాధించింది. 20 పరుగుల తేడాతో రాజ‌స్థాన్‌ను ఓడించి ప్లే ఆఫ్స్ ఆశ‌ల్నీ స‌జీవంగా ఉంచుకుంది.

నిల‌క‌డ‌లేమికి కేరాఫ్ అయిన‌ ఢిల్లీ కీల‌క పోరులో పంజా విసిరింది. రాజస్థాన్ రాయ‌ల్స్‌కు భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది. 222 ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(19) య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(4)లు విఫ‌ల‌మైనా కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(86) ప‌ట్టువ‌ద‌ల‌కుడా పోరాడాడు. 27 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్స‌ర్ల‌తో ఫిఫ్టీ బాదేశాడు.

