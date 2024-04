April 14, 2024 / 07:57 PM IST

KKR vs LSG : ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టింది. చైన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ చేతిలో ఓట‌మి నుంచి తేరుకున్న కోల్‌క‌తా.. బ‌ల‌మైన బౌలింగ్ క‌లిగిన ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌(Lucknow Super Giants)పై గెలుపొందింది. ఓపెన‌ర్ ఫిలిప్ సాల్ట్(89 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కడంతో 16వ ఓవ‌ర్‌లోనే మ్యాచ్ ముగించింది.

విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌ల‌కు కేరాఫ్ అయిన సాల్ట్ బౌల‌ర్‌తో సంబంధం లేకుండా బౌండ‌రీల మోత మోగించగా.. కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(38 నాటౌట్) తొలిసారి చివ‌రిదాకా నిల‌బ‌డ్డాడు. వీళ్లు మూడో వికెట్‌కు 120 ర‌న్స్ జోడించడంతో కోల్‌క‌తా 8 వికెట్ల తేడాతో ల‌క్నోను చిత్తు చేసింది.

