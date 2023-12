Sai Sudharshan: ఎంట్రీలోనే అదుర్స్‌.. సాయి సుదర్శన్‌ స్పెషల్‌ రికార్డు..

December 17, 2023 / 07:44 PM IST

Sai Sudharshan: టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ సాయి సుదర్శన్‌ అరంగేట్రంలోనే అదరగొట్టాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జోహన్నస్‌బర్గ్‌ వేదికగా ముగిసిన తొలి వన్డేలో అతడు.. 43 బంతుల్లోనే 9 బౌండరీల సాయంతో 55 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. సఫారీలు నిర్దేశించిన 117 పరుగుల ఛేదనలో సాయి.. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (52)తో కలిసి రెండో వికెట్‌కు 88 పరుగులు జోడించి టీమిండియా ఈజీ విక్టరీ సాధించడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. కాగా తొలి మ్యాచ్‌లోనే అర్థ సెంచరీ చేయడం ద్వారా సాయి.. వన్డే క్రికెట్‌లో అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

భారత్‌ తరఫున తొలి వన్డే ఆడుతూ హాఫ్‌ సెంచరీ సాధించినవారిలో సాయి 17వ బ్యాటర్‌ కాగా ఓపెనర్‌గా మాత్రం నాలుగోవాడు. గతంలో రాబిన్‌ ఊతప్ప, కెఎల్‌ రాహుల్‌, ఫియాజ్‌ ఫజల్‌లు ఆడిన తొలి వన్డేలోనే (ఓపెనర్లుగా) ఫిఫ్టీ ప్లస్‌ స్కోరు సాధించారు. ఆ జాబితాలో తాజాగా ఈ తమిళనాడు బ్యాటర్‌ సైతం చేరాడు. రాబిన్‌ ఊతప్ప.. 2006లో ఇంగ్లండ్‌పై అరంగేట్ర మ్యాచ్‌లో 86 పరుగులు చేయగా కెఎల్‌ రాహుల్‌ 2016లో జింబాబ్వేపై జరిగిన మ్యాచ్‌లో 100 పరుగులు చేయడం విశేషం. ఫియాజ్‌ ఫజల్‌ కూడా కూడా జింబాబ్వేపైనే (2016లో) 55 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. సాయి నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు.

