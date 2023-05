May 7, 2023 / 05:20 PM IST

IPL 2023 : డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచికొట్టారు. సొంత మైదానంలో ఓపెన‌ర్లు శుభ్‌మ‌న్ గిల్(94 నాటౌట్ : 51 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) వృద్ధిమాన్ సాహా(81 : 43 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు), ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగారు. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(21 నాటౌట్) కూడా ధ‌నాధ‌న్ ఆడ‌డంతో గుజ‌రాత్ 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 227 ప‌రుగులు కొట్టింది.

ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేసిన సాహా, గిల్ తొలి వికెట్‌కు రికార్డు స్థాయిలో 142 ప‌రుగులు జోడించారు. ప్ర‌మాద‌క‌రంగా మారుతున్న ఈ జోడీని అవేశ్‌ఖాన్ విడ‌దీశాడు. సాహా ఔట‌య్యాక గిల్, కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(10) ధాటిగా ఆడారు. పాండ్యా త‌ర్వాత వ‌చ్చిన మిల్ల‌ర్ మెర‌పు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ల‌క్నో బౌల‌ర్ల‌లో అవేశ్ ఖాన్, మొహ్సిన్ ఖాన్ చెరొక వికెట్ తీశారు.

