December 18, 2022 / 08:04 PM IST

Sachin Tendulkar : ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్ పోరులో అర్జెంటీనాకు మ‌ద్ద‌తిచ్చే వాళ్ల జాబితాలో భార‌త జ‌ట్టు మాజీ ఆట‌గాడు స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ చేరాడు. ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా మెస్సీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ర్నీకి సంబంధించిన గ్రాఫిక్ ఫొటోల‌ను స‌చిన్ ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. అందులో 8 ఫొటోలు ఉన్నాయి. ఒకవైపు స‌చిన్, మ‌రోవైపు మెస్సీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క‌లను వివ‌రించేలా ఉన్న ఈ ఫొటోలు సోష‌ల్‌మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. మొద‌టి ఫొటోలో జెర్సీ నంబ‌ర్ 10తో స‌చిన్, మ‌రోవైపు మెస్సీ క‌నిపిస్తాడు. 8 ఏళ్ల క్రితం వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో ఆస్ట్రేయా చేతిలో ఓడిపోయాక ప్లేయార్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అందుకున్న స‌చిన్ ఫొటో ఉంది. ఆ ప‌క్క‌నే స‌రిగ్గా 8 ఏళ్ల క్రితం ఫైన‌ల్లో జ‌ర్మ‌నీ చేతిలో ఓట‌మి అనంత‌రం దిగాలుగా ఉన్న మెస్సీని చూడొచ్చు.

సెమీఫైన‌ల్లో అవార్డు అందుకున్న త‌న ఫొటో, ప‌క్క‌నే సెమీఫైన‌ల్లో అవార్డు అందుకున్న మెస్సీ ఫొటో ఉంది. చివ‌ర‌గా 2011లో వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ట్రోఫీని స‌గ‌ర్వంగా ప‌ట్ట‌కున్న స‌చిన్‌.. మెస్సీ ఫొటో ఈసారి క‌ప్పు అందుకుంటాడా ??? అనే ప్ర‌శ్న‌ల గుర్తులు ఉన్నాయి. దాంతో ఈ ఫొటోలు చూసిన‌వాళ్లంతా 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ర్నీని గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. అర్జెంటీనాను రెండోసారి ఫైన‌ల్‌కు చేర్చిన మెస్సీ ఈసారి క‌ప్పుల కొట్టాల‌నే క‌సితో ఉన్నాడు. 2014లో ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ఫైన‌ల్లో లో ఆ జ‌ట్టు జ‌ర్మ‌నీ చేతిలో 1-0తో ఓట‌మి పాలైంది. దోహాలోని లూసెయిల్ స్టేడియంలో రాత్రి 8ః30 గంట‌ల‌కు ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.

2011 India Cricket World Cup Champions

2022 ?

What do you think guys?#FIFAWorldCup https://t.co/U5OMmg0XSB

