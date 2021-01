బ్రిస్బేన్‌: ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై చ‌రిత్ర సృష్టించిన టీమిండియాపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ సచిన్ టెండూల్క‌ర్‌. బ్రిస్బేన్ కోట‌ను టీమిండియా బ‌ద్ధ‌లు కొట్ట‌గానే ట్విట‌ర్‌లో త‌న ఆనందాన్ని పంచుకున్నాడు. గ్రేటెస్ట్ సిరీస్ విజ‌యాల్లో ఇదీ ఒక‌ట‌ని మాస్ట‌ర్ అభిప్రాయ‌ప‌డ్డాడు. ఈ సిరీస్‌లో ప్ర‌తి సెష‌న్‌కు ఓ హీరో దొరికాడ‌ని మాస్ట‌ర్ అన్నాడు. దెబ్బ త‌గిలిన ప్ర‌తిసారీ బ‌లంగా నిల‌బ‌డ్డాం. భ‌యం లేని క్రికెట్ ఆడాం. గాయాలే, అనిశ్చితులు ఆత్మ‌విశ్వాసాన్నే పెంపొందించాయి. ఇది గ్రేటెస్ట్ సిరీస్ విజ‌యాల్లో ఒక‌టి. కంగ్రాట్స్ ఇండియా అని స‌చిన్ ట్వీట్ చేశాడు.



EVERY SESSION WE DISCOVERED A NEW HERO.

Every time we got hit, we stayed put & stood taller. We pushed boundaries of belief to play fearless but not careless cricket. Injuries & uncertainties were countered with poise & confidence. One of the greatest series wins!

Congrats India. pic.twitter.com/ZtCChUURLV