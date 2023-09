September 24, 2023 / 11:13 AM IST

Sachin Tendulkar | భార‌త లెజెండరీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ (Sachin Tendulkar) త‌న ఇంట్లో గణేశ్ నిమజ్జన వేడుకలు నిర్వహించారు. స‌చిన్ త‌న సిబ్బందితో క‌లిసి గణనాథునికి ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. ముంబ‌యిలోని ఇంటిలో జరిగిన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన దృశ్యాలను సచిన్ త‌న‌ సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఇక ఈ వీడియోలో సచిన్ భార్య అంజలితో పాటు పిల్ల‌లు అర్జున్ టెండూల్కర్, సారా ఎక్కడా కూడా కనిపించలేదు. ఈ విష‌యాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాస్తూ గణపతి బప్పా మోరియా.. వచ్చే ఏడాది మళ్లీ కలుద్దాం అంటూ పోస్ట్ చేశాడు.

మ‌రోవైపు శనివారం వారణాసి ప‌ర్య‌ట‌న చేసిన‌ భారత మాజీ క్రికెటర్‌లు సచిన్ టెండూల్కర్‌, సునీల్‌ గవాస్కర్‌, కపిల్‌ దేవ్‌లు వారణాసిలోని కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. వీరితోపాటు బీసీసీఐ కార్యదర్శి జయ్‌ షా, బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్‌ శుక్లా ఉన్నారు.

