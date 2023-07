July 17, 2023 / 04:32 PM IST

Sachin Tendulkar : తొలిసారి వింబుల్డ‌న్(Wimbledon) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించిన కార్లోస్ అల్క‌రాజ్‌(Carlos Alcaraz)పై దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar) ప్ర‌శంసలు కురిపించాడు. అంతేకాదు అత‌డిని కొత్త‌ సూప‌ర్ స్టార్ అని ఆకాశానికెత్తేశాడు. ఒక‌ప్పుడు రోజ‌ర్‌ ఫెద‌ర‌ర్‌(Roger Federer)ను ఫాలో అయిన‌ట్టే ఇప్పుడు అల్కరాజ్ కెరీర్‌ను ఫాలో అవుతానని మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ తెలిపాడు. వింబుల్డ‌న్ ఫైన‌ల్ త‌ర్వాత స‌చిన్ ఆస‌క్తిక‌ర ట్వీట్ చేశాడు.

అందులో.. ‘ఎంత అద్భుత‌మైన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్. ఇద్ద‌రూ ఎంతో గొప్పగా ఆడారు. టెన్నిస్‌లో కొత్త సూప‌ర్ స్టార్‌ను చూస్తున్నాం. అల్క‌రాజ్ టెన్నిస్ కెరీర్‌ను మ‌రో 10 – 12 ఏళ్లు ఫాలో అవుతాను. గతంలో రోజ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్ ఆట‌ను ఎంతో ఆస‌క్త‌గా గ‌మ‌నించేవాడిని’ అని స‌చిన్ చెప్పుకొచ్చాడు.

నొవాక్ జ‌కోవిచ్‌తో నిన్న‌ హొరాహోరీ జ‌రిగిన వింబుల్డ‌న్ ఫైన‌ల్లో అల్క‌రాజ్ గెలుపొందాడు. దాంతో, తొలిసారి వింబుల్డ‌న్ ట్రోఫీని ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. తొలి సెట్ కోల్పోయినా ఆందోళ‌న చెంద‌కుండా 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4తో జ‌కోను చిత్తు చేశాడు. దాంతో వ‌రుస‌గా ఐదోసారి చాంపియ‌న్‌గా నిల‌వాల‌నుకున్న సెర్బియా స్టార్‌కు చెక్ పెట్టాడు.

What a fantastic final to watch! Excellent tennis by both these athletes!

We’re witnessing the rise of the next superstar of tennis. I’ll be following Carlos’ career for the next 10-12 years just like I did with @Rogerfederer.

Many congratulations @carlosalcaraz!#Wimbledon pic.twitter.com/ZUDjohh3Li

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 16, 2023