June 13, 2024 / 12:19 PM IST

ట్రినిడాడ్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌(T20 World Cup)లో గ్రూప్ సీలో కివీస్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్ 13 ర‌న్స్ తేడాతో విక్ట‌రీ కొట్టింది. విండీస్ బ్యాట‌ర్ షెర్ఫేన్ రూథ‌ర్‌ఫోర్డ్‌.. అజేయ హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఆ జ‌ట్టుకు విజ‌యాన్ని అందించింది. ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 149 ర‌న్స్ చేసింది. రూథ‌ర్‌ఫోర్డ్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. 39 బంతుల్లో 68 ర‌న్స్ చేసిన అత‌ను విండీస్‌ను ఆప‌ద నుంచి గ‌ట్టెక్కించాడు. అత‌ని ఇన్నింగ్స్‌లో ఆరు సిక్స‌ర్లు , రెండు ఫోర్లు ఉన్నాయి. ఓ ద‌శ‌లో విండీస్ 12.3 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 76 ర‌న్స్ మాత్ర‌మే చేసింది. ఆ స‌మ‌యంలో రూథ‌ర్‌ఫోర్డ్ చాలా సాహ‌సోపేత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 150 ర‌న్స్ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల‌కు 136 ర‌న్స్ మాత్ర‌మే స్కోర్ చేసింది. వెస్టిండీస్ బౌల‌ర్ల‌లో అల్జ‌రీ జోసెఫ్ 4 వికెట్లు తీయ‌గా, గుదాకేశ్ మొతే మూడు వికెట్లు తీసి కివీస్‌ను దెబ్బ‌తీశారు. ఈ విక్ట‌రీతో వెస్టిండీస్ సూప‌ర్‌-8లోకి ప్ర‌వేశించింది. గ్రూప్ సీలో కివీస్ రెండు మ్యాచుల్లో ఓట‌మి చ‌విచూసింది.

West Indies pull off an incredible win against New Zealand in Trinidad to book their place in the second round of #T20WorldCup 2024 👏 #WIvNZ | 📝: https://t.co/fFLN48Dsx6 pic.twitter.com/HLeJaojLoo

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 13, 2024