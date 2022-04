April 18, 2022 / 09:34 PM IST

ఆరంభం నుంచి కోల్‌కతా బౌలర్లకు నరకం చూపించిన రాజస్థాన్ బ్యాటర్లు.. ఇన్నింగ్స్ చివర్లో ఇబ్బంది పడ్డారు. శివమ్ మావి, నరైన్ చివరి ఓవర్లలో రాజస్థాన్ బ్యాటర్లను అద్భుతంగా కట్టడి చేశారు. అయితే అంతకుముందు ఓపెనర్ జోస్ బట్లర్ (103) మరోసారి సెంచరీతో చెలరేగడంతో రాజస్థాన్ జట్టు భారీ స్కోరు చేసింది. అతనికితోడు దేవదత్ పడిక్కల్ (24), సంజు శాంసన్ (38) కూడా మంచి ఇన్నింగ్సులు ఆడారు. చివర్లో షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ (13 బంతుల్లో 26 నాటౌట్) మరోసారి చిచ్చర పిడుగులా చెలరేగాడు.

రియాన్ పరాగ్ (5), కరుణ్ నాయర్ (3), అశ్విన్ (2 నాటౌట్) పరుగులు చేశారు. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లు ముగిసే సరికి రాజస్థాన్ జట్టు 5 వికెట్ల నష్టానికి 217 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. కోల్‌కతా బౌలర్లలో 150వ మ్యాచ్ ఆడుతున్న సునీల్ నరైన్ రెండు వికెట్లతో సత్తాచాటాడు. మిగతా బౌలర్లలో శివమ్ మావి, పాట్ కమిన్స్, ఆండ్రీ రస్సెల్ తలో వికెట్ తీసుకున్నారు.

