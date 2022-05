RR vs DC | తొలి వికెట్ కోల్పోయిన రాజస్థాన్.. బట్లర్ అవుట్

May 11, 2022 / 07:48 PM IST

ఢిల్లీతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు తొలి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. భీకరమైన ఫామ్‌లో ఉన్న జోస్ బట్లర్ (7) నిరాశ పరిచాడు. సకారియా వేసిన మూడో ఓవర్ ఐదో బంతిని బౌండరీ బాదేందుకు ప్రయత్నించిన బట్లర్.. మిడాన్‌లో ఉన్న శార్దూల్ ఠాకూర్‌కు సులభమైన క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు.

వరుసగా నాలుగు బంతులు డాట్ బాల్స్ కావడంతో ఒత్తిడిలో పడిన బట్లర్.. తర్వాతి బంతిని మిడాన్ మీదుగా బౌండరీకి తరలించాలని అనుకున్నాడు. కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరక పోవడంతో శార్దూల్‌కు చాలా ఈజీ క్యాచ్ దక్కింది.

Chetan Sakariya gets the big wicket of Jos Buttler who departs for 7 runs.

