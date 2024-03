RCB Name Change | పేరు మార్చుకోనున్న ఆర్సీబీ..! కాంతారా నటుడితో స్పెషల్‌ వీడియో

March 13, 2024 / 07:58 PM IST

RCB Name Change | మరో పది రోజుల్లో ఐపీఎల్‌లో 17వ సీజన్‌ మొదలవనుంది. ఈ లీగ్‌లో అత్యంత ప్రజాధరణ కలిగిన జట్టుగా ఉన్న రాయల్‌ ఛాలంజర్స్‌ బెంగళూరు ఇప్పటివరకూ ఒక్కసారి కూడా ట్రోఫీని ముద్దాడలేదు. ఒక్క సీజన్‌లో అయినా ట్రోఫీ దక్కించుకోకున్నా ఆ జట్టు ఫ్యాన్‌ బేస్‌ను చూస్తే ఎవ్వరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఆర్సీబీ అంటే ఒక ఎమోషన్‌ అన్నంత రేంజ్‌లో ఆ జట్టు అభిమానులున్నారు. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్‌ జరుగుతుందంటే ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్‌ హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. తాజా సీజన్‌లో ఆర్సీబీ.. ఫ్యాన్స్‌ను మరింత ఖుషీ చేయనుంది. ఆ జట్టు పేరులో స్వల్ప మార్పులు చేయనుంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆర్సీబీ.. తన ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) ఖాతా వేదికగా కాంతారా నటుడు రిషభ్‌ శెట్టితో వీడియో చేయించి మరీ హింట్‌ ఇచ్చింది.

ఇంగ్లీష్‌లో ఆర్సీబీ సోషల్‌ మీడియాతో పాటు ఏ వేదికపై అయినా తమ జట్టు పేరు రాసేప్పుడు ‘Royal Challengers Bangalore’ అని రాస్తోంది. అయితే ఈ ‘Bangalore’ ప్లేస్‌లో ఇప్పట్నుంచి ‘Bengaluru’ అని రాయనుంది. ఇదే విషయాన్ని రిషభ్‌ శెట్టి ఇండైరెక్ట్‌గా హింట్‌ ఇచ్చాడు. ఈ సీజన్‌ నుంచి ఆర్సీబీ తమ ఫ్రాంచైజీని ‘Royal Challengers Bengaluru’గా మార్చుకోనుంది.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?

Understood what Rishabh Shetty is trying to say?

You’ll find out at RCB Unbox. Buy your tickets now. 🎟️@shetty_rishab #RCBUnbox #PlayBold #ArthaAytha #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/sSrbf5HFmd

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 13, 2024