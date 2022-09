September 2, 2022 / 04:07 PM IST

టీమిండియా సారథి రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీని భారంగా భావిస్తున్నాడా..? ఆ ఒత్తిడి కారణంగానే గతంలో ఆడిన ఆటను అతడు ఆడలేకపోతున్నాడా..? అంటే అవుననే అంటున్నాడు పాకిస్తాన్ మాజీ ఆటగాడు మహ్మద్ హఫీజ్. నాయకత్వ పగ్గాలు హిట్‌మ్యాన్‌ను బలహీనుడిగా మారుస్తున్నాయని, అతడు త్వరలోనే సారథ్య బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటాడని హఫీజ్ జోస్యం చెప్పాడు.

పాకిస్తాన్‌కు చెందిన ఓ న్యూస్ ఛానెల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హఫీజ్ మాట్లాడుతూ.. ‘హాంకాంగ్‌తో మ్యాచ్‌లో భారత్ 40 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయినా రోహిత్ ముఖంలో మ్యాచ్ గెలిచామన్న ఆనందం కనిపించలేదు. అతడు తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో కనిపిస్తున్నాడు. రోహిత్ చాలా వీక్‌గా, కన్ఫ్యూజన్‌లో ఉన్నాడు.

రోహిత్‌కు కెప్టెన్సీ భారంగా మారినట్టు నాకు అనిపిస్తున్నది. గతంతో పోలిస్తే అతడి ఫామ్ నానాటికీ దిగజారుతున్నది. ఐపీఎల్‌లో కూడా రోహిత్ దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. దాని తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో కూడా రోహిత్ తన పూర్వపు ఫామ్‌లోకి రాలేకపోతున్నాడు.

బయటకు అతడు మేం పాజిటివ్ క్రికెట్ ఆడుతున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ అది రోహిత్ ముఖంలోగానీ జట్టులో గానీ కనిపించడం లేదు. రోహిత్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో కూడా అది కనబడలేదు. పాజిటివిటీ గురించి బయిటకు మాట్లాడటం వేరు.. ఆచరించడం వేరు.. నా అభిప్రాయం ప్రకారం అతడు ఇదే ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తే ఎక్కువ రోజులు టీమిండియా కెప్టెన్‌గా కొనసాగడం కష్టం..’ అని పేర్కొన్నాడు.

My opinion on @ImRo45 captaincy in Asia cup #GameOnHai pic.twitter.com/dBzVX2Pgfu

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) September 1, 2022