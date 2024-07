July 18, 2024 / 09:09 PM IST

Rohit Sharma : పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజ‌యం త‌ర్వాత విదేశాల్లో విహారిస్తున్న‌ భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) క్రికెట్ అకాడ‌మీని ప్రారంభించాడు. ప్ర‌స్తుతం అమెరికా పర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న హిట్‌మ్యాన్ డ‌ల్లాస్‌లో క్రిక్‌కింగ్‌డ‌మ్ క్రికెట్ అకాడ‌మీ (Crickingdom Cricket Academy) ఓపెనింగ్ సెర‌మొనీలో పాల్గొన్నాడు.

క్రిక్‌కింగ్‌డ‌మ్ క్రికెట్ ప్ర‌తినిధులు, అభిమానుల స‌మ‌క్షంలో గురువారం రోహిత్ శ‌ర్మ‌ రిబ్బ‌న్ క‌త్తిరించి అకాడ‌మీ ఓపెనింగ్ చేశాడు. క్రిక్‌కింగ్‌డ‌మ్ గ్లోబల్ నెట్‌వ‌ర్క్ కంపెనీకి ఇప్ప‌టికే ఆరు దేశాల్లో క్రికెట్ శిక్ష‌ణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. భార‌త సార‌థి ప్రారంభించిన ఈ అకాడ‌మీ ఆ సంస్థ‌కు 42వది కావ‌డం విశేషం.

In Pictures 📸: 600+ people at the grand launch of the CricKingdom Cricket Academy by Rohit Sharma, at Dallas 👏#TeamRo @ImRo45 pic.twitter.com/nXCjA6iIfY

