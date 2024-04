April 5, 2024 / 04:54 PM IST

Rohit Sharma : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ దిగ్గ‌జ సార‌థుల్లో రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) ఒక‌డు. ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) ఫ్రాంచైజీని ఐదు సార్లు విజేత‌గా నిలిపిన రోహిత్.. 2013 త‌ర్వాత తొలిసారి మ‌రొక‌రి కెప్టెన్సీలో ఆడుతున్నాడు. హార్దిక్ పాండ్యా(Hardhik Pandya) సార‌థ్యంలో ముంబై హ్యాట్రిక్ ఓట‌ములు చ‌విచూడ‌డం, పాండ్యా కెప్టెన్సీలో ఆడ‌డంపై రోహిత్ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు. వచ్చే సీజన్‌కు ముందు అత‌డు ముంబైని వీడి మెగా వేలంలో పాల్గొంటాడ‌నే వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి.

ఈ నేప‌థ్యంలో రోహిత్ పాత వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది. అందులో ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్ కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌( kolkata knight riders)కు కెప్టెన్‌గా ఉండాల‌నుంద‌ని త‌న మ‌న‌సులోని మాట బ‌య‌ట‌పెట్టాడు. ఆ వీడియోలో ముంబైకి కాకుండా మ‌రే జ‌ట్టుకు సార‌థిగా వ్య‌వ‌మ‌రించాల‌ని ఉంది అనే ప్ర‌శ్న‌కు రోహిత్‌ ఇంట్రెస్టింగ్ స‌మాధానం చెప్పాడు.

Hardik Pandya has no talk with Rohit Sharma, Mark Boucher not answering on Rohit Sharma questions 🤣

Rohit Sharma’s dream of leading KKR in IPL can be true very soon🦁⏳pic.twitter.com/p9x2ZFADZi

— कट्टर KKR समर्थक 🦁🇮🇳 ™ (@KKRWeRule) March 18, 2024