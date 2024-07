July 4, 2024 / 06:29 PM IST

ICC : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టు విజ‌యంలో భాగ‌మైన సార‌థి రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma), జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah)లు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు’ రేసులో నిలిచారు. జూన్ నెల‌కు గానూ ఈ ఇద్ద‌రూ ఐసీసీ అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యారు. ఇక టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో అత్య‌ధిక (17) వికెట్లు తీసిన అఫ్గ‌నిస్థాన్ పేస‌ర్ ఫ‌జ‌ల్ హ‌క్ ఫారూఖీ సైతం ఈ మెడ‌ల్‌కు పోటీ ప‌డుతున్నాడు.

ఇక మ‌హిళ‌ల విభాగంలో భార‌త వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధానా (Smriti Mandhana) బ‌రిలో ఉంది. ఆమెతో పాటు ఇంగ్లండ్ అమ్మాయి మియా బౌచెర్, శ్రీ‌లంక క్రికెట‌ర్ విశ్మీ గుణ‌ర‌త్నేలు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ రేసులో ఉన్నారు. ద‌క్షిణాఫ్రికా సిరీస్‌లో మూడు సెంచ‌రీలతో విరుచుకు ప‌డిన మంధాన ఈ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క అవార్డు నామినేష‌న్ ద‌క్కించుకుంది. మ‌రోవైపు గుణ‌ర‌త్నే వెస్టిండీస్ సిరీస్‌లో వీర‌కొట్టుడు కొట్టింది. 83.22 స్ట్ర‌యిక్ రేటుతో 134 ర‌న్స్ సాధించి ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డు అందుకుంది.

Three top-order batters are the nominees for the ICC Women’s Player of the Month for June 2024 👊

More ⬇https://t.co/N5r4rd1jkz

— ICC (@ICC) July 4, 2024