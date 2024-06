June 24, 2024 / 10:00 PM IST

IND vs AUS : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో చివ‌రి సూప‌ర్ 8 మ్యాచ్‌లో టీమిండియా (Team India) రెండొంద‌లు కొట్టేసింది. సెయింట్ లూయిస్‌లో కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ (92) శివాలెత్తిపోయాడు. ఆస్ట్రేలియా(Australia) బౌలర్ల‌ను ఊచ‌కోత కోశాడు. త‌న కెప్టెన్సీలో రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీ (ICC Trophy)లు కాజేశార‌నే క‌సితోనేమో సిక్సర్ల‌తో మోత మోగించాడు. దాంతో, ప‌వ‌ర్ ప్లేలో టీమిండియా స్కోర్ రాకెట్ వేగంతో ప‌రుగులు పెట్టింది. ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీతో రికార్డు బ్రేక్ చేసిన‌ హిట్‌మ్యాన్ ఔట‌య్యాక సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(31), వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా (27 నాటౌట్)లు మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో అల‌రించారు. దాంతో, టీమిండియా నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 205 ర‌న్స్ కొట్టింది. త‌ద్వారా ఈ సీజ‌న్‌లో భారీ స్కోర్ న‌మోదు చేసింది.

పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో బిగ్ ఫైట్‌గా అభివ‌ర్ణించిన పోరులో కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(92 : 41 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 8 సిక్స‌ర్లు ) వీర‌విహారం చేశాడు. తన మార్క్ షాట్ల‌తో బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపిస్తూ షాన్‌దార్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఓపెన‌ర్‌గా విరాట్ కోహ్లీ(0) మ‌రోసారి సున్నాకే కోహ్లీ వెనుదిరిగినా ఒత్తిడికి లోన‌వ్వ‌లేదు.

