January 24, 2024 / 09:43 AM IST

మెల్‌బోర్న్‌: భార‌త టెన్నిస్ స్టార్ రోహ‌న్ బొప్ప‌న్న(Rohan Bopanna) చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. 43 ఏళ్ల వ‌య‌సులో టెన్నిస్ పురుషుల‌ డ‌బుల్స్‌లో వ‌ర‌ల్డ్ నెంబ‌ర్ వ‌న్ ర్యాంక్‌ను సాధించాడు. అత్యంత వృద్ధ వ‌య‌సులో ఆ ర్యాంక్‌ను చేరిన టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్‌గా రోహ‌న్ బొప్ప‌న్న నిలువ‌నున్నాడు. అయితే ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టోర్నీ ముగిసిన త‌ర్వాత రిలీజ్ చేసే ర్యాంకుల్లో అత‌ను ఆ ఘ‌న‌త‌ను అందుకోనున్నాడు.

ఇవాళ జ‌రిగిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ క్వార్ట్స్ డ‌బుల్స్‌లో. బొప్ప‌న్న జోడి విజ‌యం సాధించింది. క్వార్ట‌ర్స్‌లో మాథ్యూ ఎబ్దిన్‌తో క‌లిసి అత‌ను హోరెత్తించాడు. బొప్ప‌న్న జోడి 6-4, 7-6 స్కోరుతో అర్జెంటీనా జంట మాక్సిమో గొంజాలెజ్‌, ఆండ్రూ మోల్టెనిపై గెలుపొందారు. ఓపెన్ ఎరా టెన్నిస్‌లో గ్రాండ్‌స్లామ్ ఫైన‌ల్లో ప్ర‌వేశించిన ఓల్డెస్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా గ‌త ఏడాది బొప్ప‌న్న ఓ రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు. 2023 యూఎస్ ఓపెన్ డ‌బుల్స్ ఫైన‌ల్లో ఆడిన అత‌ను ఆ ఘ‌న‌త‌ను న‌మోదు చేశాడు.

20 ఏళ్ల క్రితం అంత‌ర్జాతీయ టెన్నిస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన బొప్ప‌న్న‌.. ఈసారి ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో మూడ‌వ ర్యాంక్ ప్లేయ‌ర్‌గా బ‌రిలోకి దిగాడు. గ్రాండ్‌స్లామ్ సెమీస్‌లోకి ప్ర‌వేశించిన నేప‌థ్యంలో.. వ‌చ్చే వారం రిలీజ్ చేసే ర్యాంకింగ్స్‌లో అత‌ను ఫ‌స్ట్ ప్లేస్ కొట్టే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. బొప్ప‌న్న భాగ‌స్వామి మాథ్యూ ఎబ్డిన్ రెండ‌వ ర్యాంక్‌లో నిలిచే ఛాన్సు ఉంది.

Indian tennis player Rohan Bopanna set to become oldest World No. 1 in men’s doubles after reaching maiden Australian Open semifinal in Melbourne.#AustralianOpen2024

(PTI File Photo) pic.twitter.com/IQYIo8zF2C

— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2024