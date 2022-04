April 26, 2022 / 07:15 PM IST

రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో తలపడేందుకు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రెడీ అయింది. పూణేలోని మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ సారధి డుప్లెసిస్ టాస్గ గెలిచాడు. మరో ఆలోచనల లేకుండా బౌలింగ్ ఎంచుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు.

జట్టుకు శుభారంభాలు అందించడంతో విఫలమైన అనూజ్ రావత్ స్థానంలో రజత్ పాటిదార్ ఆడుతున్నట్లు డుప్లెసిస్ చెప్పాడు. అదే సమయంలో తనతో కలిసి విరాట్ కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభిస్తాడని వెల్లడించాడు. రాజస్థాన్ జట్టులో కరుణ్ నాయర్ స్థానంలో డారియల్ మిచెల్ ఆడుతన్నాడని, అలాగే ఓబెడ్ మెకాయ్ స్థానంల్ కుల్దీప్ సేన్‌నుత తీసుకున్నామని సంజు శాంసన్ తెలిపాడు.

రాజస్థాన్ రాయల్స్: జోస్ బట్లర్, దేవదత్ పడిక్కల్, సంజూ శాంసన్ (కెప్టెన్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డారియల్ మిచెల్, రియాన్ పరాగ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, యుజ్వేంద్ర చాహల్, కుల్దీప్ సేన్

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, రజత్ పటీదార్, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్, సూయష్ ప్రభుదేశాయి, దినేష్ కార్తీక్, షాబాజ్ అహ్మద్, వానిందు హసరంగ, హర్షల్ పటేల్, జోష్ హాజిల్‌వుడ్, మహమ్మద్ సిరాజ్

#RCB have won the toss and they will bowl first against #RR.

Live – https://t.co/LIICyVUet1 #RCBvRR #TATAIPL pic.twitter.com/2Hbl4BX2dp

— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2022