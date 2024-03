March 19, 2024 / 07:21 PM IST

RCB Unbox | రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుకు తొలి ట్రోఫీని అందించిన అమ్మాయిల జట్టుకు మెన్స్‌ టీమ్‌ గార్డ్‌ ఆఫ్‌ హానర్‌ ఇచ్చింది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ‘ఆర్సీబీ అన్‌బాక్స్‌’ ఈవెంట్‌ ఇందుకు వేదికైంది. ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) 2024 టైటిల్‌ విజేతగా నిలిచిన స్మృతి మంధాన అండ్‌ కో. కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవగా ట్రోఫీతో వాళ్లు స్టేడియంలో సందడి చేశారు. డబ్ల్యూపీఎల్‌ టైటిల్‌తో వచ్చిన స్మృతి మంధాన జట్టుకు కోహ్లీ, డుప్లెసిస్‌, గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ వంటి దిగ్గజ క్రికెటర్లు చప్పట్లతో గార్డ్‌ ఆఫ్‌ హానర్‌ ఇచ్చారు.

డబ్ల్యూపీఎల్‌ 2024 ఫైనల్‌లో ఆర్సీబీ.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను ఓడించి ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఫైనల్‌లో క్యాపిటల్స్‌ను చిత్తుగా ఓడించిన తర్వాత ఆర్సీబీ అభిమానులు బెంగళూరు వీధుల్లో సందడి చేసిన వీడియోలు ఇప్పటికీ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కాగా ఢిల్లీ నుంచి నేరుగా బెంగళూరుకు వచ్చిన ఆర్సీబీ అమ్మాయిలు.. డబ్ల్యూపీఎల్‌ చాంపియన్స్‌ 2024 అని రాసి ఉన్న టీషర్ట్స్‌ను ధరించారు. ఆర్సీబీ చరిత్రలో తొలి ట్రోఫీ నెగ్గిన ఆ జట్టు.. గార్డ్‌ ఆఫ్‌ హానర్‌ అందుకున్న తర్వాత చిన్నస్వామి స్టేడియం అంతా కలియతిరిగారు.

Guard of honour for the Girls, the WPL CHAMPIONS ❤️ #RCBUnbox pic.twitter.com/CkY9mZVndS

Scenes that we are waited to see for 16 years 😭😭@RCBTweets @imVkohli #RCBUnbox

pic.twitter.com/6ZvLPZFe7H

— Virat de Villiers (@imVKohli83) March 19, 2024