April 8, 2024 / 04:41 PM IST

RCB : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లోనూ రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangaluru) టైటిల్ క‌ల నెర‌వేరేలా క‌నిపించ‌డం లేదు. ‘ఈ సాలా క‌ప్ న‌మ‌దే థీమ్‌’తో బ‌రిలోకి దిగిన ఆర్సీబీ వ‌రుస‌గా మూడు మ్యాచుల్లో ఓడింది. ఐదు మ్యాచుల్లో నాలుగు ఓట‌ముల‌తో 9వ స్థానంలో నిలిచిన బెంగ‌ళూరు త‌ర్వాతి పోరులో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌ను ఢీకొట్ట‌నుంది.

ఈ మ్యాచ్ కోసం ముంబై చేరుకున్న ఆర్సీబీ ఆట‌గాళ్లు అక్క‌డి సిద్ధి వినాయ‌కుడి(Sidhi Vinayaka) ద‌ర్శ‌నం చేసుకున్నారు. త‌మ జ‌ట్టును గెలుపు బాట ప‌ట్టించాల‌ని ఆర్ధించి..స్వామి వారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. సిద్ధి వినాయ‌కుడిని ద‌ర్శించుకున్న వాళ్ల‌లో మ‌హిపాల్ లొమ్‌రోర్, పేస‌ర్ విజ‌య్ కుమార్, సుయాశ్ ప్ర‌భుదేశాయ్‌లు ఉన్నారు.

RCB players at the Shree Siddhivinayak Temple for the blessings of Lord Ganesha. pic.twitter.com/xZegZwp6z8

