July 24, 2024 / 06:36 PM IST

Ashish Nehra | టీమ్‌ఇండియా మాజీ హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్ ద్రావిడ్‌ పదవీకాలం ముగియకముందే అతడి వారసుడి వేటలో గంభీర్‌ కంటే ముందున్న మాజీ క్రికెటర్‌ ఆశిష్‌ నెహ్రా. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ నుంచి రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాక కొన్నాళ్లు టీవీ ప్రెజెంటర్‌గా పనిచేసిన నెహ్రా.. 2022లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ జట్టుకు హెడ్‌కోచ్‌గా వచ్చి తొలి ప్రయత్నంలోనే ఆ జట్టుకు కప్పును అందించాడు. అంతేగాక వరుసగా రెండు సీజన్లలోనూ టైటాన్స్‌ను ఫైనల్‌ చేర్చడంలో నెహ్రా పాత్ర ఎంతో కీలకం. దీంతో ద్రావిడ్‌ వారసుడిగా నెహ్రా పేరు ముందువరుసలోకి వచ్చింది.

అయితే తాను భారత జట్టుకు హెడ్‌కోచ్‌ రేసు నుంచి తప్పుకోవడానికి దారితీసిన కారణాలను నెహ్రా తాజాగా వివరించాడు. ఓ జాతీయ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నెహ్రా మాట్లాడుతూ.. ‘నేను దాని గురించి (హెడ్‌కోచ్‌ రోల్‌) ఆలోచించలేదు. నాకు చిన్న పిల్లలున్నారు. వాళ్ల బాధ్యతలను నేను చూసుకోవాలి. గంభీర్‌కు కూడా చిన్నపిల్లలే ఉన్నా వ్యక్తుల అభిప్రాయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం నేనున్న స్థితికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. భారత జట్టుకు హెడ్‌కోచ్‌గా చేయాలంటే సుమారు 9 నెలల పాటు ప్రయాణాలు చేయాలి. అంత ఓపిక నాకు లేదు..’ అని చెప్పాడు.

Ashish Nehra Reveals Why He Didn’t Apply For India’s Head Coach Role

He said, “I never thought about it. My children are still young. Gautam Gambhir also has young children, but everyone has different ideas. That’s why I am happy where I am. I am not in the mood to travel for… pic.twitter.com/hs5zPmpYne

— Cricket Chamber (@cricketchamber) July 24, 2024