July 24, 2024 / 04:41 PM IST

IND vs SL | మరో మూడు రోజుల్లో స్వదేశంలో భారత్‌తో మూడు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడనున్న శ్రీలంకకు సిరీస్‌ ప్రారంభానికి ముందే భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్‌ పేసర్‌ దుష్మంత చమీర గాయం కారణంగా సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమైనట్టు తెలుస్తోంది. గత ఏడాదికాలంగా గాయాలతో సతమతమవుతున్న చమీర ఇటీవలే ముగిసిన టీ20 ప్రపంచకప్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. భారత్‌తో సిరీస్‌కు కీలకంగా భావిస్తున్న అతడు కాలిగాయంతో తప్పుకోనున్నట్టు శ్రీలంక క్రికెట్‌ బోర్డు వర్గాల సమాచారం.

పొట్టి ఫార్మాట్‌లో లంకకు కీలక బౌలర్‌ అయిన చమీర.. గతేడాది వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లోనూ గాయం కారణంగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ తరఫున ఒకే ఒక మ్యాచ్‌ ఆడాడు. ఇటీవలే ముగిసిన లంక ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఎల్‌పీఎల్‌)లో ఆడిన చమీర.. క్యాండీ ఫాల్కన్స్‌ తరఫున ఆడుతూ ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. భారత్‌తో అతడికి మంచి రికార్డు ఉంది. టీమ్‌ఇండియాతో ఆడిన 15 మ్యాచ్‌లలో అతడు 16 వికెట్లు పడగొట్టాడు. టీ20లలో మతీశ పతిరానతో కలిసి బౌలింగ్‌ చేసే చమీర లేకపోవడం ఆ జట్టుకు లోటే. ఈ ఫార్మాట్‌లో 55 మ్యాచ్‌లు ఆడి 55 వికెట్లు పడగొట్టిన చమీర.. వన్డే సిరీస్‌కు అయినా అందుబాటులోకి వస్తాడా? లేడా? అనేదానిపైనా స్పష్టత లేదు.

కాగా లంక పర్యటనలో భారత జట్టు ఈ నెల 27 నుంచి మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడనున్న విషయం తెలిసిందే. రోహిత్‌ వారసుడిగా ఎంపికైన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌, రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తున్న గౌతం గంభీర్‌కు ఇదే తొలి సిరీస్‌. మరోవైపు లంక జట్టులో కూడా హసరంగ తప్పుకోవడంతో చరిత్‌ అసలంక ఆ బాధ్యతలను మోయనున్నాడు. దిగ్గజ క్రికెటర్‌ సనత్‌ జయసూర్య తాత్కాలిక కోచ్‌ బాధ్యతలు మోయనున్నాడు.

Big relief to Team India.

Dushmantha Chameera has been ruled out of the white-ball series against Team India due to illness. pic.twitter.com/un1rEcBa8a

— Sujeet Suman (@sujeetsuman1991) July 24, 2024