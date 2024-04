April 21, 2024 / 03:16 PM IST

RCB vs KKR : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో మ‌రో డ‌బుల్ హెడ‌ర్ మ్యాచ్‌కు వేళైంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదిక‌గా కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ (KKR), రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్ బౌలింగ్ తీసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో బెంగ‌ళూరు ఆకుప‌చ్చ జెర్సీతో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. చావోరేవో లాంటి పోరు కావ‌డంతో ఆర్సీబీ మూడు మార్పులు చేసింది. అయితే.. కోల్‌క‌తా ఏ మార్పులు లేకుండా ఆడ‌నుంది.

కోల్‌క‌తా తుది జ‌ట్టు : ఫిలిప్ సాల్ట్, సునీల్ నరైన్, అంగ్‌క్రిష్ ర‌ఘువంశీ, శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(కెప్టెన్), వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్, ఆండ్రూ ర‌స్సెల్, ర‌మ‌న్‌దీప్ సింగ్, మిచెల్ స్టార్క్, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, హ‌ర్షిత్ రానా.

బెంగ‌ళూరు తుది జ‌ట్టు : ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(కెప్టెన్‌), విరాట్ కోహ్లీ, విల్ జాక్స్, ర‌జ‌త్ పాటిదార్, కామెరూన్ గ్రీన్, దినేశ్ కార్తిక్, మ‌హిపాల్ లొమ్‌రోర్, క‌ర‌న్ శ‌ర్మ‌, ఫెర్గూస‌న్, య‌శ్ ద‌యాల్, సిరాజ్.

🚨 Toss Update 🚨

Royal Challenge Bengaluru win the toss and elect to field against Kolkata Knight Riders.

Follow the Match ▶️ https://t.co/hB6cFsk9TT#TATAIPL | #KKRvRCB pic.twitter.com/zHursZllCj

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2024