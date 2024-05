May 14, 2024 / 06:14 PM IST

Team India Head Coach : టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌గా రాహుల్ ద్ర‌విడ్(RahulDravid) ప‌ద‌వీ కాలం ముగియ‌డానికి ఇంకా నెల‌పైనే ఉంది. దాంతో, ఆలోపై కొత్త కోచ్ నియామ‌క ప్ర‌క్రియ‌ను చేప‌ట్టేందుకు మంగ‌ళ‌వారం భార‌త క్రికెట్ బోర్డు (BCCI) ప్ర‌క‌ట‌న విడుదల చేసింది. అర్హులైన వాళ్లు మే 27వ తేదీలోపు ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకోవాల‌ని తెలిపింది. దాంతో, కోచ్ రేసులో ఉండేది ఎవ‌రు? అని స‌ర్వ‌త్రా చ‌ర్చ మొద‌లైంది.

ఈ నేప‌థ్యంలో మాజీ కోచ్ ర‌విశాస్త్రి(Ravi Shastri)తో పాటు హైద‌రాబాద్ ఆట‌గాడు వీవీఎస్ ల‌క్ష్మ‌ణ్‌(VVS Laxman)లు హెడ్‌కోచ్ ప‌ద‌వి ప‌ట్ల ఆస‌క్తిగా ఉన్నార‌నే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే.. వీళ్లిద్ద‌రూ తాము పోటీలో ఉన్నారా? లేదా? అనేది అధికారికంగా వెల్ల‌డించాల్సి ఉంది.

🚨 News 🚨

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) invites applications for the position of Head Coach (Senior Men)

Read More 🔽 #TeamIndiahttps://t.co/5GNlQwgWu0 pic.twitter.com/KY0WKXnrsK

— BCCI (@BCCI) May 13, 2024