December 29, 2022 / 09:46 PM IST

Rashid Khan : అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 జ‌ట్టు కెప్టెన్‌గా ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌షీద్ ఖాన్ నియ‌మితుడ‌య్యాడు. ఈ విష‌యాన్ని అఫ్గాన్‌ క్రికెట్ బోర్డు ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. ‘ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా పొట్టి క్రికెట్‌లో ర‌షీద్‌కు చాలా అనుభ‌వం ఉంది. అది జ‌ట్టును ఈ ఫార్మాట్‌లో ఉన్న‌త స్థితికి తీసుకెళ్తుంది’ అని అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఛైర్మ‌న్ మిర్వైస్ అష్ర‌ష్ తెలిపారు. ర‌షీద్ ఖాన్ అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ మాంత్రికుడు. మొహ‌మ్మ‌ద్ న‌బీ స్థానంలో అత‌ను టీ20 కెప్టెన్‌గా బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌నున్నాడు. టీ 20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో వైఫ‌ల్యానికి బాధ్య‌త వహిస్తూ మొహ‌మ్మ‌ద్ న‌బీ కెప్టెన్సీ నుంచి వైదొల‌గాడు. ఆస్ట్రేలియాలో జ‌రిగిన ఈ టోర్న‌మెంట్‌లో అఫ్గానిస్థాన్ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా గెల‌వ‌లేదు. చిన్న జ‌ట్ల‌యినా ఐర్లాండ్, న‌మీబియా వంటి వాటి చేతిలోనూ ఓట‌మి పాలైంది. 2024లో జ‌రిగే టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స‌న్న‌ద్ధ‌త‌లో భాగంగా అఫ్గాన్ క్రికెట్ బోర్డు ర‌షీద్‌కు బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గించింది.

2019లో అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 జ‌ట్టుకు ర‌షీద్ ఖాన్‌ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. 7 టీ20 మ్యాచుల‌కు సార‌థ్యం వ‌హించాడు. టీ20 వ‌ల‌ర్డ్ క‌ప్ కోసం 2021లో జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించిన త‌ర్వాత ర‌షీద్ కెప్టెన్సీ నుంచి త‌ప్పుకున్నాడు. జ‌ట్టు ఎంపిక ముందు బోర్డు అత‌డిని సంప్ర‌దించ‌లేదు. దాంతో అత‌ను కెప్టెన్ ప‌ద‌విని వ‌దులుకున్నాడు. టీ 20 ఫార్మాట్‌లో ప్ర‌స్తుతం ర‌షీద్ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 2గా ఉన్నాడు. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌)లో ర‌షీద్ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 2022 ఐపీఎల్ విజేతగా నిలిచిన గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ జ‌ట్టులో ర‌షీద్ స‌భ్యుడు. అంత‌కుముందు సీజ‌న్‌లో అత‌ను స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ త‌ర‌ఫున ఆడాడు.

Meet Our T20I Captain 🚨🤩@rashidkhan_19, Afghanistan’s Cricketing Wizard, has replaced @MohammadNabi007 as AfghanAtalan’s captain for the T20I format.

Read More 👉 https://t.co/fYUYXrjmxe pic.twitter.com/ZKz9IuVGtL

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) December 29, 2022