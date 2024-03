Ranji Trophy 2024 | ముంబైతో ఫైనల్‌ ఆడేదెవరు..? ఆసక్తికరంగా విదర్భ – మధ్యప్రదేశ్‌ సెమీస్

March 4, 2024 / 05:58 PM IST

Ranji Trophy 2024 | రంజీ ట్రోఫీలో ఫైనల్‌ రేసు రసవత్తరంగా మారుతోంది. రెండో సెమీస్‌ను మూడు రోజుల్లోనే ముగించి 48వ సారి ఫైనల్‌ చేరిన జట్టుగా ముంబై రికార్డులకెక్కగా.. అజింక్యా రహానే అండ్‌ కో. తో ఢీకొనే టీమ్‌పై ఆసక్తి నెలకొంది. విదర్భ – మధ్యప్రదేశ్‌లు ఫైనల్‌ రేసు కోసం హోరాహోరి తలపడుతున్నాయి. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇరు జట్లూ బ్యాటింగ్‌లో విఫలమవగా సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం విదర్భ నిలబడింది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి విదర్భ.. 90 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 343 పరుగులు చేసింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో విదర్భకు ఇప్పటికే 261 పరుగుల ఆధిక్యం దక్కింది.

మూడో రోజు ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరు 13/1తో వచ్చిన విదర్భ.. మరో నాలుగు పరుగులకే రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. కానీ ఓపెనర్‌ ధ్రువ్‌ షోరే (40), అమన్‌ మోర్ఖాడే (59)లు నాలుగో వికెట్‌కు 73 పరుగులు జోడించారు. ఐపీఎల్‌లో ముంబై తరఫున ఆడే స్పిన్నర్‌ కుమార్‌ కార్తీకేయ ఈ జోడీని విడదీశాడు. ఐదో స్థానంలో వచ్చిన కరుణ్‌ నాయర్‌ (38) క్రీజులో ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. కానీ యశ్‌ రాథోడ్‌ (97 బ్యాటింగ్‌), కెప్టెన్‌ అక్షయ్‌ వాడేకర్‌ (77)లు ఆరో వికెట్‌కు 158 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యం జతచేశారు.

A splendid 158-run stand between Yash Rathod (97*) and Akshay Wadkar (77) has spearheaded Vidarbha’s brilliant fightback

They move to 343/6 at stumps on Day 3, leading by 261 in the 2nd innings



— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 4, 2024