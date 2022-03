March 29, 2022 / 08:04 PM IST

SRH vs RR | ఐపీఎల్ 2022లో భాగంగా హైద‌రాబాద్‌, రాజ‌స్థాన్ మ‌ధ్య ఐదో మ్యాచ్ ప్రారంభం అయింది. ఇది ఐదో మ్యాచ్. పూణెలో జ‌రుగుతోంది. టాస్ గెలిచిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. రాజ‌స్థాన్ బ్యాటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది. ప‌వ‌ర్ ప్లే ముగిసే స‌మ‌యానికి.. రాజ‌స్థాన్ 58 ప‌రుగులు చేసింది. రాజ‌స్థాన్ ఓపెన‌ర్లు జోస్ బ‌ట్ల‌ర్, య‌శ‌శ్వి జైశ్వాల్ ఇద్ద‌రి భాగ‌స్వామ్యంతో 50 ప‌రుగులు సాధించారు. బ‌ట్ల‌ర్ 25 బంతుల్లో 33 ప‌రుగులు చేయ‌గా.. జైశ్వాల్ 15 బంతుల్లో 20 ప‌రుగులు చేశాడు. ప్ర‌స్తుత ర‌న్ రేట్ 9.66గా ఉంది.

The @rajasthanroyals have got off to a flying start here in Pune.

A brilliant 50-run partnership comes up between @josbuttler & @yashasvi_j 💥💥

Live – https://t.co/WOQ4HjEaOT

March 29, 2022