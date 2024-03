March 28, 2024 / 11:37 PM IST

IPL 2024 DC vs RR : ఐపీఎల్‌లో 17వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఉత్కంఠ పోరు.. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్.. ఈసారి కూడా విజేత సొంత మైదానంలో ఆడిన జ‌ట్టే. జైపూర్ వేదిక‌గా రాజ‌స్థాన్ రాయల్స్(Rajasthan Royals)అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. రియాన్ ప‌రాగ్(84 నాటౌట్) సూప‌ర్ ఇన్నింగ్స్‌కు బౌల‌ర్ల ప‌ట్టుద‌ల తోడ‌వ్వ‌డంతో సంజూ శాంస‌న్ సేన రెండో విక్ట‌రీ కొట్టింది. హోరాహోరీ పోరులో 12 ప‌రుగుల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌ను చిత్తు చేసింది. టిట్స‌న్ స్ట‌బ్స్‌(44 నాటౌట్) చివ‌రి దాకా పోరాడినా ఢిల్లీని గెలిపించలేక‌పోయాడు. దాంతో, 16వ సీజ‌న్ మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ఢిల్లీ ఓట‌ములు కొన‌సాగుతున్నాయి.

రాజ‌స్థాన్ నిర్దేశించిన 186 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఢిల్లీకి శుభారంభం ద‌క్కినా ఆ త‌ర్వాత త‌డ‌బ‌డింది. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో బ‌ర్గ‌ర్ విజృంభ‌ణ‌తో 30 ప‌రుగుల‌కే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఒకే ఓవ‌ర్లో వ‌రుస బంతుల్లో మిచెల్ మార్ష్‌(23), రికీ భూయి(0)లను బ‌ర్గ‌ర్ వెన‌క్కి పంపాడు. అక్క‌డి నుంచి కెప్టెన్ రిష‌భ్‌ పంత్‌(28, ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(49) లు ఇన్నింగ్స్ నిర్మించారు. అయితే అవేశ్ ఖాన్ ఓవ‌ర్లో సందీప్ శ‌ర్మ సూప‌ర్ క్యాచ్‌తో వార్న‌ర్ పెవిలియ‌న్ చేరాడు. ఆ త‌ర్వాత చాహ‌ల్ త‌న స్పిన్ ఉచ్చులో పంత్, పొరెల్‌ను ప‌డేశాడు. అప్ప‌టికే 122 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు ప‌డిన ఢిల్లీ ఓట‌మి అంచున నిలిచింది. ఆ ద‌శ‌లో స్ట‌బ్స్(44 నాటౌట్) సిక్స‌ర్ల మోత‌తో ఆశ‌లు రేపాడు.

సందీప్ శ‌ర్మ వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో స్ట‌బ్స్ తొలి బంతికి సిక్స్, రెండో బంతికి ఫోర్ బాదాడు. ఆఖ‌రి బంతికి అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(15 నాటౌట్) రెండు ర‌న్స్ తీశాడు. దాంతో, ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో 17 ర‌న్స్ అవ‌స‌ర‌మ‌య్యాయి. అవేశ్ ఖాన్.. కేవ‌లం నాలుగు ర‌న్స్ ఇవ్వ‌డంతో ఢిల్లీకి రెండో ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు.

