June 7, 2023 / 07:13 PM IST

Prasidh Krishna : రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals స్టార్ పేస‌ర్ ప్ర‌సిధ్ కృష్ణ(Prasidh Krishna) త్వ‌ర‌లోనే ఇంటివాడు కానున్నాడు. ప్రేయ‌సి ర‌చ‌నా కృష్ణ‌(Rachana Krishna)తో అత‌డి నిశ్చితార్థం నిన్న‌ ఘ‌నంగా జ‌రిగింది. ఈ సంద‌ర్భంగా ప్ర‌సిధ్, ర‌చ‌న సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు. త‌మ ప్రేమ ప్ర‌యాణాన్ని మ‌రో మెట్టు ఎక్కిస్తున్న ఈ జంట‌కు ఆత్మీయులు, స్నేహితులు అభినంద‌న‌లు తెలిపారు. ప్ర‌సిధ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్ ఫొటోల‌ను రాజ‌స్థాన్ ప్రాంచైజీ సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

‘అభినంద‌న‌లు ప్రసిధ్‌.. రాయ‌ల్స్ ఫ్యామిలీలోకి ర‌చ‌న‌కు స్వాగ‌తం’ అని ట్వీట్ట‌ర్ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చింది. ఈ వేడుక‌లో ప్ర‌సిధ్, ర‌చ‌న‌ను అమాంతం ఎత్తుకున్న ఫొటో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Team India and Rajasthan Royals fast bowler Prasidh Krishna got engaged. Congratulations. @PrasidhKrishna #WTCFinal #INDvsAUS #PrasidhKrishna #ViratKohli pic.twitter.com/jmHV4bQLPY

ప్ర‌సిధ్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ర‌చ‌న కంప్యూట‌ర్ సైన్స్‌లో డిగ్రీ చదివింది. ఆ త‌ర్వాత సిస్కోస్ టెక్నాల‌జీ స్ట్రాట‌జీ, ఆప‌రేష‌న్స్ టీమ్‌లో చేరింది. ప్ర‌స్తుతం ఆమె డెల్ టెక్నాల‌జీస్‌లో ప్రోడ‌క్ట్ మేనేజ‌ర్‌. టెక్సాస్‌ రాష్ట్రంలోని ఆస్టిన్‌లో ఆమె నివసిస్తోంది. ఎంట్ర‌ప్రెన్యూర్‌గానూ ర‌చ‌న రాణిస్తోంది. ఎడ్యుటెక్ బిజినెస్ స్టార్ట‌ప్ న‌డిపిస్తోంది.

H̶i̶t̶c̶h̶e̶d̶ 𝘚𝘬𝘪𝘥𝘥𝘦𝘥! 💍

Congratulations @prasidh43, and welcome to the Royals fam Rachana! 💗 pic.twitter.com/VgT5DO0c0k

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) June 6, 2023