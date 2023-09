September 11, 2023 / 08:42 PM IST

Asia Cup 2023 : రిజ‌ర్వ్ డే నాడు కూడా భార‌త్‌, పాకిస్థాన్‌ సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌కు మ‌రోసారి వ‌రుణుడు అంత‌రాయం క‌లిగించాడు. పాక్ ఇన్నింగ్స్‌లో 11వ ఓవ‌ర్ పూర్తి కాగానే చినుకులు మొద‌ల‌య్యాయి. అప్పటికి పాక్ రెండు విక‌ట్ల న‌ష్టానికి 44 ర‌న్స్ చేసింది. పాక్ విజ‌యానికి ఇంకా 313 ర‌న్స్ కావాలి. 11వ ఓవ‌ర్ వేసిన హార్దిక్ పాండ్యా పాక్ కెప్టెన్‌ బాబ‌ర్ ఆజాం(10)ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు.

ఓపెన‌ర్ ఫ‌ఖ‌ర్ జ‌మాన్(14), మ‌హ‌మ్మ‌ద్ రిజ్వాన్(1) ప‌రుగుల‌తో ఆడుతున్న స‌మ‌యంలో వాన షురూ అయింది. దాంతో, అంపైర్లు మ్యాచ్ నిలిపి వేశారు. వ‌ర్షం త‌గ్గాక పూర్తి ఓవ‌ర్ల ఆట సాధ్యం అయ్యేలా క‌నిపించ‌డం లేదు. దాంతో, ఓవ‌ర్లు కుదించే అవ‌కాశం ఉంది.

Hardik Pandya comes into the attack and strikes on his fourth delivery 🔥

Babar Azam is bowled for 10 runs.

