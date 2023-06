June 18, 2023 / 07:42 PM IST

Ashes Series : ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్ వేదిక‌గా జ‌ర‌గుతున్న‌ యాషెస్(Ashes Series) తొలిటెస్టుకు వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించింది. ఇంగ్లండ్ రెండో ఇన్నింగ్స్ 7వ ఓవ‌ర్ ముగిశాక పెద్ద పెద్ద‌ చినుకులు ప‌డ్డాయి. దాంతో అంపైర్లు మ్యాచ్ నిలిపివేశారు. గ్రౌండ్ సిబ్బంది పిచ్‌ను క‌వ‌ర్ల‌తో క‌ప్పేశారు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఓపెన‌ర్లు బెన్ డ‌కెట్(18), జాక్ క్రాలే(7) ఆచితూచి ఆడారు. వ‌ర్షం ప‌డే స‌మ‌యానికి ఇంగ్లండ్ వికెట్ న‌ష్ట‌పోకుండా 26 ర‌న్స్ చేసింది. స్టోక్స్ సేన‌ ప్ర‌స్తుతం 33 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. .

ఓలీ రాబిన్స‌న్ ఓవ‌ర్లో ప్యాట్ క‌మిన్స్‌(38) ఔట‌వ్వ‌డంతో 386 ప‌రుగుల‌ వ‌ద్ద‌ ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. దాంతో, ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్‌కు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 7 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది. ఓలీ రాబిన్స‌న్, స్టువార్ట్ బ్రాడ్ మూడేసి వికెట్లు తీశారు. మోయిన్ అలీ రెండు, స్టోక్స్ ఒక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

