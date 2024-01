January 23, 2024 / 03:06 PM IST

Rahul Dravid : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ఇంగ్లండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌కు మ‌రో రెండు రోజులే ఉంది. ఇప్పటికే హైద‌రాబాద్ చేరుకున్న భార‌త జ‌ట్టు ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్ వేగం పెంచింది. అయితే.. తొలి రెండు టెస్టుల్లో కేఎల్ రాహుల్‌(KL Rahul)నే వికెట్ కీపర్‌గా ఆడిస్తారా?.. లేదంటే సంజూ శాంసన్(Sanju Samson), ధ్రువ్ జురెల్‌(Druv Jurel), శ్రీ‌క‌ర్ భ‌ర‌త్‌(Srikar Bharat)ల‌లో ఒక‌రికి తుది జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కుతుందా? అనే ప్ర‌శ్న‌ల నేప‌థ్యంలో హెడ్ కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్(Rahul Dravid) కీల‌క వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు.

ఇంగ్లండ్‌ సిరీస్‌లో కేఎల్ రాహెల్ వికెట్ కీపింగ్ చేయ‌డ‌ని ద్ర‌విడ్ చెప్పాడు. ‘ఈ సిరీస్‌లో రాహుల్ వికెట్ కీపింగ్ చేయ‌డు. జ‌ట్టు ఎంపిక ముందే ఈ విష‌యంలో మేము క్లారిటీగా ఉన్నాం. అందుక‌నే మరో ఇద్ద‌రు వికెట్ కీప‌ర్ల‌ను ఎంపిక చేశాం. ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో రాహుల్ గొప్ప ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. టెస్టు సిరీస్ డ్రా చేసుకోవ‌డంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అయితే.. ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌, ప‌రిస్థితులు దృష్ట్యా రాహుల్‌ను బ్యాట‌ర్‌గానే ఆడించ‌నున్నాం ‘ అని ద్ర‌విడ్ తెలిపాడు.

KL Rahul will play as a batter – it’s going to be between KS Bharat & Dhruv Jurel 🧤#INDvENG pic.twitter.com/wnZ5GZb63t

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 23, 2024