Brisbane International : ఆస్ట్రేలియాలో జ‌రుగుతున్న‌బ్రిస్బేన్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్(Brisbane International) టోర్నీలో టాప్ సీడ్లు ర‌ఫ్ఫాడిస్తున్నారు. మ‌రో వైపు ఏడాది త‌ర్వాత పున‌రాగమనం చేసిన‌ మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ర‌ఫెల్ నాద‌ల్(Rafeal Nadal) జోరు కొన‌సాగిస్తున్నాడు. తొలి పోరులోనే మూడో సీడ్ డోమ్నిక్ థీమ్‌(Domnic Theim)ను చిత్తు చేసిన స్పెయిన్ బుల్ గురువారం జేస‌న్ క‌బ్ల‌ర్‌(Jason Kubler)ను మ‌ట్టికరిపించాడు. వరుస‌గా రెండు సెట్లలో ఆధిప‌త్యం చెలాయించిన ర‌ఫా.. 6-1, 6-2తో క‌బ్ల‌ర్‌ను ఓడించి క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లాడు.

‘ఈ విజ‌యం నాకెంతో ప్ర‌త్యేకం. వ‌రుస‌గా రెండు విజ‌యాలు సాధించ‌డం ప‌ట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నా. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి దూకుడుగా ఆడాల‌ని, నాదైన షాట్ల‌తో విరుచుకుప‌డాల‌ని అనుకున్నా. ఈ విజ‌యంతో రేపు జ‌రిగే మ్యాచ్‌లో ఆడే అవ‌కాశం ద‌క్కింది’ అని మ్యాచ్ అనంత‌రం ర‌ఫా తెలిపాడు.

