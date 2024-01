January 4, 2024 / 06:19 PM IST

Vijay Sethupathi | తెలుగు, త‌మిళం, హిందీతోపాటు పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్లు విజయ్‌ సేతుపతి (Vijay Sethupathi), కత్రినాకైఫ్‌. ఈ ఇద్దరి క్రేజీ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా మేరీ క్రిస్మస్‌ (Merry Christmas). థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శ్రీరామ్‌ రాఘవన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం చాలా రోజుల నిరీక్షణ తర్వాత జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మక్కళ్‌ సెల్వన్‌ అండ్ కత్రినాకైఫ్‌ (Katrinakaif) టీం ప్రమోషన్స్‌ షురూ చేసింది.

ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ముంబైలో ప్రెస్‌ కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొన్నారు. హీరోహీరోయిన్లు ఇద్దరూ సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్న విజువల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాను విజయ్‌ సేతుపతి రోల్‌ కోసం ముందుగా వేరే యాక్టర్‌ను కలిశానని, స్క్రిప్ట్‌ కూడా అతనికి నచ్చిందన్నాడు డైరెక్టర్‌. ఇంతకీ ఆ యాక్టర్‌ ఎవరో చెప్పాలని కత్రినాకైఫ్‌ కోరగా.. అతడెవరో కాదు. సైఫ్‌ అలీఖాన్‌.. అని చెప్పాడు. విజయ్‌ సేతుపతి ఎంత ప్యాషనేట్‌ యాక్టర్‌ మేరీ క్రిస్మస్‌ షూటింగ్‌ సమయంలో చూశానని, ప్రతీ ఫ్రేమ్‌ను ఆయన చూసే విధానం యూనిక్‌గా ఉంటుందని చెప్పింది కత్రినాకైఫ్‌.

అంధాధున్ ఫేం శ్రీరామ్ రాఘ‌వ‌న్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో సంజ‌య్ క‌పూర్, రాధికా శ‌ర‌త్ కుమార్, విన‌య్ పాఠ‌క్ కీల‌క పాత్రల్లో న‌టిస్తున్నారు. మ్యాచ్ బాంక్స్ పిక్చర్స్‌ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టిప్స్ ఇండ‌స్ట్రీతో క‌లిసి ర‌మేశ్ తౌర‌ని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుద‌లైన మేరీ క్రిస్మస్ లుక్ ఒక‌టి సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది.

మేరీ క్రిస్మస్‌ ప్రమోషన్స్..

