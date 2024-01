January 4, 2024 / 06:20 PM IST

Team India : కొత్త ఏడాది ఆరంభంలోనే భార‌త జ‌ట్టు(Team India) టెస్ట్ క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో అద్భుతాన్ని ఆవిష్క‌రించింది. పేస‌ర్ల‌కు స్వ‌ర్గ‌ధామ‌మైన కేప్‌టౌన్‌(Kape Town)లో సంచ‌ల‌న విజ‌యంతో సిరీస్ కాపాడుకుంది. రెండు రోజుల్లోనే ముగిసిన ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా న‌యా చ‌రిత్ర లిఖించింది. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అత్య‌ల్ప బంతుల్లోనే గెలుపొందిన జ‌ట్టుగా నిలిచింది. కేప్‌టౌన్‌లో భార‌త్ 107 ఓవ‌ర్ల‌లో.. అంటే 642 బంతుల్లోనే విజ‌య ఢంకా మోగించింది. దాంతో, ఆస్ట్రేలియా పేరిట ఉన్న రికార్డును రోహిత్ సేన‌ బ‌ద్ధ‌లు కొట్టింది.

గ‌తంలో ఆస్ట్రేలియా 109.2 ఓవ‌ర్ల‌నే ద‌క్షిణాఫ్రికాపై గెలుపొందింది. 1932లో స‌ఫారీల‌పై ఆసీస్ స్పిన్న‌ర్ బెర్ట్ ఐర‌న్‌మాంగ‌ర్ 11 వికెట్ల‌తో చెల‌రేగాడు. దాంతో, కంగారూ జ‌ట్టు 656 బంతుల్లోనే విజ‌యం సాధించింది. 80 ఏండ్లుగా చెక్కు చెద‌ర‌ని ఈ రికార్డును కేప్‌టౌన్ టెస్టులో భారీ విజ‌యంతో టీమిండియా బ్రేక్ చేసింది.

Only the second time India leave South Africa with a shared Test 🏆

The previous one had come in 2010 under MS Dhoni#SAvIND pic.twitter.com/ctdCxsrUf4

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 4, 2024