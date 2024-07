July 20, 2024 / 08:33 PM IST

Rafael Nadal : టెన్నిస్ దిగ్గ‌జం ర‌ఫెల్ నాదల్ (Rafael Nadal) మట్టి కోర్డులో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు. ఒలింపిక్స్ పోటీల‌కు స‌న్న‌ద్ధమ‌వుతున్న నాద‌ల్ బ‌స్టాడ్ ఓపెన్ (Bastad Open) ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టాడు. శ‌నివారం జ‌రిగిన సెమీ ఫైన‌ల్లో స్పెయిన్ బుల్ డుజె అజ్డుకోవిక్‌ను చిత్తుగా ఓడించాడు.

అడ్జుకోవిక్ ధాటికి నాదల్ తొలి సెట్ కోల్పోయాడు. అయితే.. చాంపియ‌న్ ఆట‌గాడైన అత‌డు ఒత్తిడికి లోన‌వ్వ‌లేదు. రెండో సెట్‌లో పుంజుకొని.. మూడో సెట్ కూడా కైవ‌సం చేసుకొని అడ్జుకోవిక్ ఫైన‌ల్ ఆశ‌ల‌కు తెర‌దించాడు. త‌ద్వారా బ‌స్టాడ్ ఓపెన్ టోర్నీలో నాద‌ల్ రెండేండ్ల త‌ర్వాత తొలిసారి టైటిల్ పోరులో ఆడ‌బోతున్నాడు.

(Comeback) King of clay 👑

19 years on, @RafaelNadal returns to the Bastad final 4-6 6-3 6-4 🆚 Ajdukovic@NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/UwecYzC7Oe

