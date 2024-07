July 22, 2024 / 10:15 PM IST

BANW vs THAIW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) బోణీ కొట్టింది. తొలి మ్యాచ్‌లో శ్రీ‌లంక చేతిలో ఓడిన బంగ్లా రెండో మ్యాచ్‌లో గ‌ర్జించింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టి థాయ్‌లాండ్‌ (Thailand)ను చిత్తు చేసింది. తొలుత ర‌బియా ఖాన్(414) తిప్పేయ‌గా.. ఆ త‌ర్వాత‌ ముర్షిదా ఖాటున్(50) అర్ధ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగింది. దాంతో, స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని బంగ్లాదేశ్ ఆడుతూ పాడుతూ ఛేదించింది. రీతూ మోనీ(9 నాటౌట్) బౌండ‌రీ బాద‌డంతో 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. సెమీస్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో విజ‌యం సాధించి పాయింట్ల ఖాతా తెరిచింది.

దంబుల్లా స్టేడియంలో బంగ్లాదేశ్ జ‌య‌భేరి మోగించింది. సోమ‌వారం దంబుల్లా స్టేడియంలో థాయ్‌లాండ్‌పై అన్ని విభాగాల్లో పై చేయి సాధించి అద్భుత విక్ట‌రీ సాధించింది. మొద‌ట లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ర‌బియా ఖాన్(414) తిప్పేయ‌డంతో థాయ్‌లాండ్ జ‌ట్టు 96 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమితమైంది. స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌ను బంగ్లా ఓపెన‌ర్లు నిదానంగా ఆరంభించారు.

Murshida Khatun batted with great composure in the run chase 🫡 #WomensAsiaCup2024 #ACC #HerStory #BANWvTHAIW pic.twitter.com/q5TYKqzOK6



దిలారా అల్కెర్(17), ముర్షిదా ఖాటున్(50)లు తొలి వికెట్‌కు ర‌న్స్ జోడించారు. దిలారా ర‌నౌట్ అయ్యాక ముర్షిదా థాయ్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డి బౌండ‌రీల‌తో చెల‌రేగింది. బౌల‌ర్ మారినా త‌న జోరు త‌గ్గ‌దంటూ ఎడాపెడా ఫోర్లు బాదుతూ ల‌క్ష్యాన్ని క‌రిగించింది. బంగ్లా విజ‌యానికి 10 ప‌రుగులు అవ‌స‌రం అన‌గా.. ఫ‌న్నితా బౌలింగ్‌లో ముర్షిదా ఔట‌య్యింది. ఆ త‌ర్వాత రీతూ మోనీ(9 నాటౌట్), రుమ‌నా అహ్మ‌ద్‌(5 నాటౌట్‌)లు లాంఛ‌నం ముగించారు. స్పిన్ మ్యాజిక్‌తో థాయ్ జ‌ట్టు న‌డ్డివిరిచిన ర‌బియాకు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ద‌క్కింది.

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకున్న థాయ్‌లాండ్‌కు ఓపెన‌ర్లు శ‌భారంభమిచ్చారు. న‌థాయ బుచ్చాథామ్(40) బంగ్లా బౌల‌ర్ల‌ను దీటుగా ఎదుర్కొన్న‌ది. అయితే.. లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ర‌బియా ఖాన్ ఎంట్రీతో సీన్ మారిపోయింది. ప‌వ‌ర్ ప్లే త‌ర్వాత బంతి అందుకున్న ర‌బియా థాయ్ బ్యాట‌ర్ల ప‌ని ప‌ట్టింది.

Rabeya Khan’s clinical spell restricts Thailand to just 96. Will Bangladesh race to a win in the second half? 💪#WomensAsiaCup2024 #ACC #HerStory #BANWvTHAIW pic.twitter.com/glpS2W6vnk

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 22, 2024