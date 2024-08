August 18, 2024 / 09:10 AM IST

WI vs SA : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై వెస్టిండీస్‌కు పెద్ద షాక్. ఆద్యంతం ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో ద‌క్షిణాఫ్రికా (South Africa) ఘ‌న విజ‌యం సాధించి 1-0తో సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది. తొలి టెస్టును అతిక‌ష్టం మీద‌ డ్రా చేసున్న విండీస్ ఈసారి క‌నీస పోరాటం చేయ‌లేదు. క‌గిసో ర‌బ‌డ‌(3/50), కేశ‌వ్ మ‌హ‌రాజ్‌(3/37)ల ధాటికి టాపార్డ‌ర్ చేతులెత్తేయ‌గా టెయిలెండ‌ర్లు ప‌ట్టుద‌ల ప్ర‌ద‌ర్శించారు. అయినా స‌రే ఆతిథ్య జట్టుకు ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. జైడ‌న్ సీల్స్‌(27)ను మ‌హ‌రాజ్ ఔట్ చేయ‌డంతో 40 ప‌రుగుల తేడాతో తెంబా బ‌వుమా బృందం జ‌య‌భేరి మోగించింది.

గ‌యానా వేదిక‌గా జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో విండీస్ చేజేతులా ఓడింది. 262 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఆదినుంచి త‌డ‌బ‌డి మ్యాచ్‌ను అప్ప‌గించేసింది. ర‌బ‌డ‌(3/50) బుల్లెట్ బంతుల‌తో హ‌డ‌లెత్తించ‌గా.. మ‌హ‌రాజ్(3/37) మ‌రోసారి తిప్పేశాడు.

