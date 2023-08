August 24, 2023 / 04:20 PM IST

బాకు: ఫిడే చెస్ వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో 18 ఏళ్ల ప్ర‌జ్ఞానంద(Praggnanandha) దూసుకెళ్తున్నాడు. కార్ల్‌స‌న్‌తో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో.. తొలి రెండు గేమ్‌లు డ్రా అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య ఇవాళ టైబ్రేక‌ర్ జ‌రుగుతోంది. తొలి టైబ్రేక‌ర్‌లో ప్ర‌జ్ఞానంద సూప‌ర్ గేమ్‌తో ముందుకు వెళ్తున్నాడు. టై బ్రేక‌ర్‌లో మూడు ద‌శ‌లు ఉంటాయి. తొలుత రెండు ర్యాపిడ్ ఫైర్ గేమ్‌లు ఉంటాయి. ఆ గేమ్ ఒక‌టి 25 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఒక‌వేళ 1-1తో స్కార్లు స‌మంగా ఉంటే, అప్పుడు మ రో టైబ్రేక‌ర్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. దాంట్లో ప్ర‌తి ప్లేయ‌ర్‌కు 10 నిమిషాల టైం ఉంటుంది. మూడ‌వ స్టేజ్‌లో 5 నిమిషాల మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. ఒక‌వేళ అప్పుడు కూడా స్కోర్ 1-1తో స‌మంగా ఉంటే, ఆ త‌ర్వాత ద‌శ‌లో స‌డెన్ డెత్ బ్లిజ్ ఆడుతారు. ఈ గేమ్‌లో ఎవ‌రు గెలిస్తే వారే విన్న‌ర్ అవుతారు. ఇది కేవ‌లం 3 నిమిషాలు మాత్ర‌మే ఉంటుంది. విజేత‌కు ల‌క్షా 10 వేల డాల‌ర్లు, ర‌న్న‌ర‌ప్‌కు 80 వేల డాల‌ర్ల ప్రైజ్‌మ‌నీ ఉంటుంది.

